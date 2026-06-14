Объявлено о прощании с мотострелком из Омской области

Администрация Знаменского района Омской области сообщила в воскресенье, 14 июня 2026 года, что в понедельник, 15 июня, в последний путь проводят уроженца деревни Малая Кова Рашида Курмушева.
"С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 29 марта 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Курмушев Рашид Галиаскарович, 4 ноября 1995 года рождения, уроженец деревни Малая Кова.
15 ноября 2024 года Рашид Галиаскарович заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Проходил военную службу по контракту в звании младший сержант на должности номер расчета мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона", — говорится в некрологе.
Сообщается, что прощание с Рашидом Курмушевым состоится 15 июня 2026 года в деревне Малая Кова по адресу: ул. Приозерная, д. 8. Начало митинга в 10.00 часов.