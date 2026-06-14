Объявлено о прощании с мотострелком из Омской области

"С прискорбием и огромным сожалением сообщаем о том, что 29 марта 2025 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк Курмушев Рашид Галиаскарович, 4 ноября 1995 года рождения, уроженец деревни Малая Кова.