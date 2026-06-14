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В Темрюкском районе ликвидировали возгорание на морском терминале

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Возгорание из-за атаки БПЛА на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края ликвидировано, сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о возгорании на морском терминале в Темрюкском районе в результате падения обломков вражеских БПЛА.

«Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано… Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 13 июня», — говорится в сообщении в канале регионального оперштаба на платформе «Макс».

В оперштабе добавили, что к тушению привлекалось 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.

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