В Темрюкском районе ликвидировали возгорание на морском терминале

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал о возгорании на морском терминале в Темрюкском районе в результате падения обломков вражеских БПЛА.
«Возгорание на морском терминале в поселке Волна Темрюкского района ликвидировано… Объекты инфраструктуры терминала загорелись в результате атаки вражеских беспилотников в ночь на 13 июня», — говорится в сообщении в канале регионального оперштаба на платформе «Макс».
В оперштабе добавили, что к тушению привлекалось 135 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России.
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