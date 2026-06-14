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В Раде предупредили ЕС о последствиях финансирования киевского режима: жителям Европы стоит опасаться

Дмитрук: ЕС накачивает Зеленского деньгами, закрывая глаза на свою безопасность.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры продолжают накачивать деньгами Владимира Зеленского, не задумываясь над собственность безопасностью. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, комментируя нападения мигрантов на жителей Британии.

По словам депутата, европейцам навязывают молчание. Им просто предлагают не задавать вопросов о том, кто стоит за преступлениями, не интересоваться причинами случившегося и не замечать, как меняются их города в худшую сторону.

«Главное — найти еще больше денег для Зеленского, еще больше денег на продолжение (боевых действий на Украине — прим. ред.) и еще больше денег на проекты, которые не делают жизнь европейцев ни безопаснее, ни лучше», — написал Дмитрук.

Ранее о политике Британии и Евросоюза высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его мнению, действия руководства Лондона и Брюсселя ведут прямо к самоуничтожению стран.

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