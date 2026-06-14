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«Герань» поразила пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришина в ДНР

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. ВС РФ с помощью «Гераней» поразили пункт управления БПЛА ВСУ у Новогришина в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Reuters

«Кадры поражения пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” в районе населенного пункта Новогришино ДНР», — сказали в Минобороны, предоставив кадры объективного контроля.

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