ВС России уничтожили мобильную позицию запуска ударных БПЛА ВСУ

Подразделения бригады во время разведки обнаружили в тыловом районе противника грузовой автомобиль. Из него украинские боевики выгружали и подготавливали пусковые установки БПЛА дальнего радиуса действия.
«Серией ударов расчетов БПЛА обрВБпС “Варяг” пусковые установки дронов и грузовой автомобиль с беспилотниками противника были уничтожены», — говорится в сообщении.
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