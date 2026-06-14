Мерзлякова заявила о риске увеличения числа обращений от бойцов после конца СВО

Ранее, в ноябре 2024 года, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога заявил, что участникам СВО не грозит афганский синдром, если государство начнет с «ребятами, которые возвращаются с СВО, заниматься, увлекать их». Впрочем, госпожа Мерзлякова не исключила риск увеличения конфликтов в обществе с участием бойцов. «Я пережила возвращение ребят из Афганистана, слышала их возмущения, что пока они были там, люди здесь себе построили квартиры, что позже привело к захвату домов. Нам надо быть готовым ко всему. Если Артем Владимирович, а он у нас просто святой человек, он очень много занимается военными и уважаем ими, думает, что мы решим все эти проблемы, то мы справимся», — заверила омбудсмен.