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Жительница Крыма погибла в результате атаки ВСУ

Пожилая женщина скончалась от травм, полученных при атаке беспилотников по городу Саки минувшей ночью. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Глава республики отметил, что гибель женщины является невосполнимой потерей для ее родных и близких. Он сообщил, что органы власти окажут семье погибшей необходимую помощь и поддержку.

Сергей Аксенов также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В ночь с 13 на 14 июня, согласно сведениям минобороны России, средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников над регионами РФ. Отражение БПЛА осуществляли, в том числе, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

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