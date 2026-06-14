ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии», — говорится в сводке ведомства.