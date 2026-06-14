Продвижение ВС РФ под Константиновкой вынудило Киев эвакуировать заводы

За прошедшие сутки российскими военными было освобождено 117 зданий в Константиновке. Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 км от Донецка. Отмечается, что он имеет ключевое значение для снабжения Вооруженных сил Украины в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.