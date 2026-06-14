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Продвижение ВС РФ под Константиновкой вынудило Киев эвакуировать заводы

В Минобороны России заявили, что киевские власти начали эвакуацию предприятий из Краматорска и Дружковки в западные регионы Украины.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Успешные действия и продвижение подразделений Южной группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину», — указывается в сводке оборонного ведомства,

За прошедшие сутки российскими военными было освобождено 117 зданий в Константиновке. Населенный пункт находится на севере ДНР, в 55 км от Донецка. Отмечается, что он имеет ключевое значение для снабжения Вооруженных сил Украины в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там расположен крупный транзитный железнодорожный узел.