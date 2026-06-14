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ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 280 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие в зоне спецоперации, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и четырех бригад нацгвардии», — сообщило оборонное ведомство.

Бригадам нанесли поражение в районах населенных пунктов Ленина, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", — добавили в Минобороны.

* Террористичнеская организация, запрещенная в России.