«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения “Азов”* и четырех бригад нацгвардии», — сообщило оборонное ведомство.
Бригадам нанесли поражение в районах населенных пунктов Ленина, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", — добавили в Минобороны.
* Террористичнеская организация, запрещенная в России.