ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий «Центра» за сутки

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 280 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие в зоне спецоперации, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.