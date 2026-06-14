«Негодных людей» стали чаще отправлять на СВО из Свердловской области

Ранее один из рекрутеров, занимающихся поиском кандидатов в контрактники, заявил, что по объявлениям о наборе добровольцев поступают звонки не только из России, но и из-за рубежа. «Из-за границы тоже звонят, кто-то с переводчиком, кто-то на ломаном русском. Мне звонили из Египта, Индонезии, Ливана, Бразилии», — заявил эксперт. По словам собеседника, до заключения контракта доходит лишь небольшая часть таких обращений. Большинство звонков не заканчиваются оформлением.