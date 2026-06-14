«Негодных людей» стали чаще отправлять на СВО из Свердловской области

В качестве примера омбудсмен привела случай из Режа, когда один из «недобросовестных рекрутеров» привез на пункт отбора местного жителя с психическим расстройством. Диагноз был подтвержден психиатром.
«Молодого человека прямым рейсом отправили на фронт. Сразу после этого его мама хватилась, ко мне обратилась режевская общественность с призывом, что его надо вытаскивать, чтобы он себя не подставил и наших ребят не сдал», — передает слова Мерзляковой «Коммерсант».
В тот же день после ее обращения начальнику полиции ЦВО жителя Режа задержали и увезли на военно-врачебную комиссию. Спустя пару днем свердловчанин вернулся домой. Омбудсмен подчеркнула, что случай с жителем Режа не был единичным в Свердловской области. «Самое страшное, что число отправок “негодных людей” на СВО становится больше», — добавила она.
Ранее один из рекрутеров, занимающихся поиском кандидатов в контрактники, заявил, что по объявлениям о наборе добровольцев поступают звонки не только из России, но и из-за рубежа. «Из-за границы тоже звонят, кто-то с переводчиком, кто-то на ломаном русском. Мне звонили из Египта, Индонезии, Ливана, Бразилии», — заявил эксперт. По словам собеседника, до заключения контракта доходит лишь небольшая часть таких обращений. Большинство звонков не заканчиваются оформлением.