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Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на Саки

Следователи установят причастных к гибели местной жительницы.

Источник: Комсомольская правда

Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на крымский город Саки, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК.

— Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, — говорится в сообщении.

Напомним, в результате ночной атаки вражеских БПЛА на город Саки погибла пожилая местная жительница. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. По его словам, семье будет отказана необходимая помощь.

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