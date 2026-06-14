Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на Саки

Следком РФ будет расследовать атаку ВСУ на крымский город Саки, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК.
— Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, — говорится в сообщении.
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