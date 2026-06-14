Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ

Кроме того, по сообщению Сальдо, дроны ВСУ атаковали гражданскую машину на дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой, при этом пострадали двое местных. Еще двоих человек, из Голой Пристани и Чулаковки, пришлось доставить в больницу. Также ранен мужчина в Брилевке (Алешкинский округ).