Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по деревне Сагутьево Трубчевского района. В результате атаки погибла женщина, есть раненые.
«В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения», — сообщил Ковальчук.
По его словам, потерпевшим оперативно оказали необходимую медпомощь.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на платформе «Макс», что за минувшие сутки из-за террористических атак противника в регионе пострадали 13 мирных жителей. Пять человек получили ранения в Чаплинке, двое из них — с тяжелыми ранениями — были доставлены в больницу. Троих пострадавших госпитализировали в Любимовке (Каховский округ).
Кроме того, по сообщению Сальдо, дроны ВСУ атаковали гражданскую машину на дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой, при этом пострадали двое местных. Еще двоих человек, из Голой Пристани и Чулаковки, пришлось доставить в больницу. Также ранен мужчина в Брилевке (Алешкинский округ).
Глава Херсонской области также добавил, что киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице — повреждены две кареты скорой помощи и склад.
В Курской области украинский FPV-дрон ударил по магазину в слободе Белой Беловского района, об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Получили ранения мужчина и несовершеннолетняя девушка, их госпитализировали в облцентре.
«В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма», — написал глава региона на платформе «Макс».
Работа ПВО
По сообщению Минобороны России, в воскресенье с 7:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее в пресс-службе военного ведомства РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами и Азовским морем уничтожено 249 беспилотников ВСУ.