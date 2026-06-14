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Мирная жительница погибла в результате удара ВСУ

МИНСК, 14 июн — Sputnik. Мирная жительница одной из деревень Брянской области погибла в результате атаки украинского дрона, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».

Источник: Sputnik.by

Он уточнил, что ВСУ нанесли удар беспилотниками самолетного типа по деревне Сагутьево Трубчевского района. В результате атаки погибла женщина, есть раненые.

«В результате удара погибла мирная жительница. Двое мужчин получили ранения», — сообщил Ковальчук.

По его словам, потерпевшим оперативно оказали необходимую медпомощь.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил на платформе «Макс», что за минувшие сутки из-за террористических атак противника в регионе пострадали 13 мирных жителей. Пять человек получили ранения в Чаплинке, двое из них — с тяжелыми ранениями — были доставлены в больницу. Троих пострадавших госпитализировали в Любимовке (Каховский округ).

Кроме того, по сообщению Сальдо, дроны ВСУ атаковали гражданскую машину на дороге между Великими Копанями и Новой Маячкой, при этом пострадали двое местных. Еще двоих человек, из Голой Пристани и Чулаковки, пришлось доставить в больницу. Также ранен мужчина в Брилевке (Алешкинский округ).

Глава Херсонской области также добавил, что киевский режим нанес террористический удар по Горностаевской больнице — повреждены две кареты скорой помощи и склад.

В Курской области украинский FPV-дрон ударил по магазину в слободе Белой Беловского района, об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Получили ранения мужчина и несовершеннолетняя девушка, их госпитализировали в облцентре.

«В результате удара у 43-летнего мужчины слепые осколочные ранения ног, у 16-летней девушки закрытая черепно-мозговая травма», — написал глава региона на платформе «Макс».

Работа ПВО

По сообщению Минобороны России, в воскресенье с 7:00 до 14:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников самолетного типа.

Уточняется, что БПЛА были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, а также Московского региона, Крыма, Краснодарского края и акваторией Черного моря.

Ранее в пресс-службе военного ведомства РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами и Азовским морем уничтожено 249 беспилотников ВСУ.

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