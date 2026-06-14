ВСУ не смогли сорвать день Севастополя

«Сегодня мы, по сути, переживаем Третью оборону. В моменты, когда враг пытается атаковать наш мирный дом, каждый особенно остро чувствует: насколько дорог нам Севастополь. Нас пытаются лишить того, что нам дорого, но это лишь сильнее объединяет нас в желании сохранить и защитить родной город! Мы часто говорим об истории Города-Героя. И это закономерно: немногим городам выпала такая великая и трудная судьба. Но история — продолжается не только в книгах и памятных датах. Она — в каждом мгновении. Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остается полным жизни, планов и надежд. Время вновь доказывает: невозможно уничтожить характер, память и любовь людей к своему городу», — отметил в своем канале MAX губернатор Севастополя Михаил Развожаев.