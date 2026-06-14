ВСУ не смогли сорвать день Севастополя

Атаки ВСУ на юг России не прекращаются. Только за последние несколько дней в Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотников погиб человек при пожаре на морском терминале, а в Крыму в городе Саки умерла пожилая женщина. В воскресенье в нескольких городах Кубани вновь объявили беспилотную опасность. В Севастополе воздушную тревогу также объявляют несколько раз в день. Накануне система ПВО отражала очередную атаку прямо накануне исторической даты — 14 июня город-герой отметил свой 243 день рождения. Подробности — в нашем материале.
Атака на Крым в преддверии Дня Севастополя
В ночь на 14 июня при атаке БПЛА ВСУ погибла пожилая жительница города Саки.
«Это невосполнимая потеря и большое горе для семьи, близких и всех, кто знал погибшую. Разделяю скорбь родных и друзей. Органами власти будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — написал в соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
Перед этим в Севастополе ночью и утром 13 июня военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отразили четыре атаки ВСУ. Всего было сбито больше 25 беспилотников. Обошлось без серьезных повреждений, спасательная служба города зафиксировала сообщения о точечных повреждениях. Так, на проспекте Генерала Острякова пострадали окна в двух квартирах, а в Гагаринском районе — автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали.
До этого, в ночь на 11 июня в Севастополе снова отразили две массированные атаки. Было сбито 33 беспилотника. В результате падения осколков сбитых аппаратов пострадала женщина. Она получила осколочные раны в живот и была доставлена в больницу. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.
До этого ВСУ покусились на легендарный объект исторического наследия — Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». В результате крупного пожара люди, к счастью, не пострадали, но здание музея было практически уничтожено. Однако полотно панорамы было заранее оцифровано, что позволит провести его восстановление.
«Сегодня мы, по сути, переживаем Третью оборону. В моменты, когда враг пытается атаковать наш мирный дом, каждый особенно остро чувствует: насколько дорог нам Севастополь. Нас пытаются лишить того, что нам дорого, но это лишь сильнее объединяет нас в желании сохранить и защитить родной город! Мы часто говорим об истории Города-Героя. И это закономерно: немногим городам выпала такая великая и трудная судьба. Но история — продолжается не только в книгах и памятных датах. Она — в каждом мгновении. Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остается полным жизни, планов и надежд. Время вновь доказывает: невозможно уничтожить характер, память и любовь людей к своему городу», — отметил в своем канале MAX губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Атака перед Днем России на Краснодарский край
Атаки БПЛА не прекращаются и в соседнем Краснодарском крае. Жители региона то и дело получают на свои телефоны оповещения о беспилотной и ракетной опасности от МЧС.
В Анапе и Сочи вечером 14 июня включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников. Беспилотную опасность объявили в Геленджике.
В результате атаки украинских дронов на Темрюкский район в ночь на 13 июня один человек погиб и трое пострадали. Произошел пожар на морском терминале.
Несколькими днями ранее, в преддверии Дня России, обломки беспилотников рухнули на жилые дома в центре Краснодара и вызвали пожар на Афипском НПЗ. К сожалению без пострадавших на этот раз не обошлось: по предварительным данным, пострадали два человека, им оказывают всю необходимую помощь.
В кубанской столице впервые с начала года в городе выли сирены.
Той же ночью атаке подвергся Северский район. На территории муниципалитета были зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек.
Всего за последние сутки российская система ПВО уничтожила над регионами РФ более 350 украинских беспилотников. По данным Минобороны с 20:00 13 июня до 07:00 14-го было перехвачено и ликвидировано 249 БПЛА ВСУ (в том числе над югом России — Крымом и Азовским морем). А затем с 07:00 до 14:00 14 июня было уничтожено еще 110 (в том числе над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря).
Севастополь и Крым плечом к плечу
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Севастополь встречает день рождения города в непростое время:
«Враг вновь испытывает на прочность и мужество его жителей. Под удары попадает то, что особенно дорого каждому русскому человеку, — наша историческая память, наши духовные и культурные ценности. Это попытка добраться до самого важного — до души народа, до его национального самосознания, до священной связи поколений. Но история Севастополя учит нас главному: этот город невозможно сломить».
Глава республики подчеркнул, что Крым и Севастополь — братские регионы, самые близкие во всех смыслах этого слова:
«Когда брату трудно, мы не остаемся в стороне. Республика Крым всегда готова прийти на помощь, разделить и боль, и радость. Стоим плечом к плечу за Россию, за Победу!».