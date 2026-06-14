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Пушилин: российские войска усилили охват Константиновки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие усилили охват Константиновки и контроль над трассой Дружковка — Константиновка, которая является основным маршрутом снабжения противника в этом городе.

Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик, он же Молочарка, и Роскошное. С их освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе», — сообщил глава республики в своем канале на платформе «Макс».

Пушилин также отметил, что в районе самого города ведутся боевые действия, от которых зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации. По его словам, столкновения происходят в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны.

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