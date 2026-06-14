Пушилин: российские войска усилили охват Константиновки

Пушилин также отметил, что в районе самого города ведутся боевые действия, от которых зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации. По его словам, столкновения происходят в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны.