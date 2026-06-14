В Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим, делая публичные заявления о скором изменении ситуации на поле боя, в действительности готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. Как отмечается в сообщении, за этим последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.
Ранее в МО РФ сообщили, что высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.
«Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в сообщении.