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МО РФ: Киев готовится к сдаче Константиновки и Краматорска

В МО РФ отметили, что заявления Киева о скором изменении ситуации на поле боя рассчитаны на западную аудиторию.

Источник: AP 2024

В Министерстве обороны РФ заявили, что киевский режим, делая публичные заявления о скором изменении ситуации на поле боя, в действительности готовится к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска. Как отмечается в сообщении, за этим последует утрата всей Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее в МО РФ сообщили, что высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.

«Киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации», — говорится в сообщении.