Киевский режим начал эвакуацию семей с детьми из Краматорска

Как отмечается в заявлении военного ведомства, высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.