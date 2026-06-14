Киевский режим начал эвакуацию семей с детьми из Краматорска

Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня, сообщает Минобороны РФ.
Как отмечается в заявлении военного ведомства, высокие темпы продвижения подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка (ДНР) вынудили киевский режим начать эвакуацию из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины.
«Принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня 2026 года», — говорится в сообщении МО РФ.