В ДНР при атаках дронов ВСУ пострадали четыре человека

ДОНЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. В ДНР в результате атак БПЛА ВСУ четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Четыре мирных жителя республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). В Калининском районе Горловки ранения средней степени тяжести получил мужчина 1956 г. р. В Иловайске ранения средней степени тяжести получил мужчина 1990 г. р., также пострадал мужчина 1957 г. р. На автодороге Донецк — Успенка вблизи поселка Харьковское Амвросиевского муниципального округа пострадал мужчина 1958 г. р.», — написал он в «Максе».
Пушилин уточнил, что всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. По его информации, повреждены два жилых дома, девять объектов гражданской инфраструктуры, спецтехника, три грузовых и три легковых автомобиля.