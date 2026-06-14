Украинский актер фильмов для взрослых с OnlyFans оказался в ВСУ после высылки из Польши и попал в плен

Речь идёт о некоем Иване Тузове, уроженце Донецка, который начал карьеру порноактёра на OnlyFans, находясь в Польше. Позже он оказался в тюрьме за избиение девушки и был депортирован. Тузов какое-то время скрывался от мобилизации, но в конце концов попал в ВСУ.