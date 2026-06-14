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Украинский актер фильмов для взрослых с OnlyFans оказался в ВСУ после высылки из Польши и попал в плен

Украинский актер фильмов для взрослых с OnlyFans попал в плен ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Один из взятых в плен российскими военными солдат ВСУ оказался актёром фильмов для взрослых. Историю рассказывает Telegram-канал «Северный ветер».

Речь идёт о некоем Иване Тузове, уроженце Донецка, который начал карьеру порноактёра на OnlyFans, находясь в Польше. Позже он оказался в тюрьме за избиение девушки и был депортирован. Тузов какое-то время скрывался от мобилизации, но в конце концов попал в ВСУ.

«В плен к нашим военнослужащим впервые попал порноактер. Из-за постоянного употребления наркотиков он путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой», — указано в сообщении.

Сообщается, что среди пленных украинских военных впервые оказался представитель такой пикантной гражданской «профессии».

Ранее пленный Жук рассказал, что бойцы штурмового полка ВСУ «Скала» поголовно страдают алкоголизмом и наркоманией.

Как наркомана Манило признали годным к службе в ВСУ и отправили убивать русских, читайте здесь на KP.RU.