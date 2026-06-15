В Киеве начались протесты против ТЦК после попытки принудительной мобилизации

Тем временем в некоторых городах Украины используют «погодные» Telegram-каналы для предупреждения об облавах ТЦК. Информация о рейдах передается в зашифрованном виде. Пользователи публикуют сообщения о «плохой погоде» в конкретных районах, тем самым указывая на активность военкоматов.