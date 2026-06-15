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Часть Киева осталась без света: что говорят местные власти

Более 140 тысяч абонентов в Киеве остались без электричества.

Источник: Комсомольская правда

Северная часть Киева осталась без электроснабжения. Свыше 140 тысяч абонентов временно находятся без света. Так проинформировал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

По его данным, отключения электричества начались ночью 15 июня. В украинской столице в это время прогремел ряд взрывов. В Киеве объявлена воздушная тревога.

«В северной части столицы 140 тысяч абонентов остались без электричества», — оповестил Виталий Кличко.

На Украине 14 июня заметили огромную пробку на выезд из страны в Польшу. Ожидать пересечения границы можно до суток. Как объяснил депутат Рады Георгий Мазурашу, главной причиной пробки стала «позорная бусификация» в стране. Люди хотят сбежать в соседние государства. Нардеп также назвал причиной столпотворения закрытые границы Украины с другими странами.