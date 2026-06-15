Часть Киева осталась без света: что говорят местные власти

На Украине 14 июня заметили огромную пробку на выезд из страны в Польшу. Ожидать пересечения границы можно до суток. Как объяснил депутат Рады Георгий Мазурашу, главной причиной пробки стала «позорная бусификация» в стране. Люди хотят сбежать в соседние государства. Нардеп также назвал причиной столпотворения закрытые границы Украины с другими странами.