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В Киеве гремят мощные взрывы: в большинстве регионов Украины объявили воздушную опасность

Мощные взрывы прогремели в Киеве ночью.

Источник: Комсомольская правда

В большинстве регионов Украины объявлена воздушная опасность. Сирены в ряде областей звучат с полуночи. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве, пишет украинское издание «Страна».

По данным местных журналистов, сирены в столице слышны с 01:20. В то же время сообщалось о взрывах. Они также гремели около 02:20.

В настоящее время в Киеве по-прежнему действует предупреждение об угрозе воздушной атаки. О пострадавших информации нет.

Как сообщают местные власти, часть Киева осталась без электроснабжения. Свыше 140 тысяч абонентов временно находятся без света. Отключения электричества начались ночью 15 июня. В украинской столице в это время прогремел ряд взрывов. Как уточняется, без света остаются жители северной части Киева.

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