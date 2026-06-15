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У ВСУ произошёл сход ракет во время их запуска в сторону Крыма: о ЧП в Одессе

В Одессе произошёл сход ракет при их запуске на Крым.

Источник: Комсомольская правда

У украинских солдат случилось ЧП во время запуска ракет. Вечером 14 июня ВСУ намеревались направить боеприпасы из Одессы в сторону Крыма. Однако при их запуске произошел сход. Об инциденте пишет мониторинговый канал LPR в «Макс».

Отмечается, что ракеты сдетонировали после схода. Украинская сторона не комментировала ЧП. О последствиях информации не поступало.

«Одесса. У украинцев при запуске ракет в направлении Крыма произошел сход ракеты (или нескольких), детонация», — говорится в материале.

Командование ВСУ пытается заменить местных штурмовиков иностранцами. Наемники при этом массово бегут с позиций с оружием в руках. Киевские власти, как сообщают российские силовики, пытаются минимизировать недовольство населения из-за наплыва иностранцев. Минобороны Украины намерено добиться замещения 30−50% штурмовиков наемниками.

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