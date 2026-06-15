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Годовалый ребенок пострадал, трое человек погибли: главное об атаке ВСУ на жилой сектор в Тульской области

Три человека погибли при атаке БПЛА на Тулу, идет ликвидация последствий.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ ночью 15 июня ударили по Тульской области. Атаке подвергся жилой сектор. По предварительной информации, погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом сообщает губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в «Макс».

Повреждения при атаке получили жилые дома и коммерческие объекты в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. На местах ЧП работают сотрудники регионального правительства и экстренные службы.

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали», — оповестил Дмитрий Миляев.

Как сообщили власти Энергодара, в День России здание администрации города было атаковано украинскими беспилотниками 26 раз. Удары по инфраструктуре продолжились и на следующий день.

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