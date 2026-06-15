Киевские власти приступают к эвакуации главных заводов из Краматорска: к чему привело наступление ВС РФ

В ведомстве отметили, что основные предприятия и персонал будут эвакуированы из Краматорска в западные области Украины. С 9 июня Киев также вывозит из города семьи с детьми до 17 лет, сказано в сообщении. Минобороны России уточнило, что из Краматорска к 14 июня эвакуировали основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с сотрудниками.