Пленный рассказал об учебном центре ВСУ, где мобилизованным давали номера вместо имён

«Командир приехал на какой-то машине, “бусике”, сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — рассказал Королешин РИА Новости, добавив, что мобилизованным не разрешалось передвигаться по территории учебного центра без сопровождения конвоя.