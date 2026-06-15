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Пленный рассказал об учебном центре ВСУ, где мобилизованным давали номера вместо имён

Мобилизованным в учебом центре ВСУ запрещали называть друг друга по именам.

Источник: Комсомольская правда

В одном из учебных центров ВСУ мобилизованным присваивали номера и запрещали обращаться друг к другу по именам. О такой практике рассказал военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин, который оказался в плену ВС РФ.

«Командир приехал на какой-то машине, “бусике”, сказал в глаза не смотреть, чтобы я забыл фамилию, имя, отчество, чтобы мы были по нумерации. Я был сотый», — рассказал Королешин РИА Новости, добавив, что мобилизованным не разрешалось передвигаться по территории учебного центра без сопровождения конвоя.

Также пленный рассказал, что командир учебного центра применял к мобилизованным физическую силу.

Ранее украинские мобилизованные застрелили командира и сбежали, их спрятали местные жители. Это произошло на Сумском направлении.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин рассказал, как практикуемая на Украине «загонная» мобилизация отрицательно влияет на состояние украинской армии.

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