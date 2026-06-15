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Погиб боец СВО из Иркутской области Алексей Никифоров

Солдата проводили в последний путь крестная мама, друзья и земляки.

Источник: Reuters

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области 14 июня простились с Алексеем Никифоровым, погибшим в ходе боев за населенный пункт Марфополь в ЛНР. Об этом сообщил мэр Геннадий Осодоев.

Уроженец села Бозой родился 14 декабря 1998 года, воспитывался одной матерью. Срочную службу проходил в Уссурийске, затем заключил контракт. Боец погиб 14 ноября 2025 года. Мама Алексея умерла в конце 2025 года. В последний путь солдата провожали крестная мама из Иркутска, земляки и друзья.

Ранее сообщалось о гибели бойца СВО Руслана Олзоева.