Погиб боец СВО из Иркутской области Алексей Никифоров

Уроженец села Бозой родился 14 декабря 1998 года, воспитывался одной матерью. Срочную службу проходил в Уссурийске, затем заключил контракт. Боец погиб 14 ноября 2025 года. Мама Алексея умерла в конце 2025 года. В последний путь солдата провожали крестная мама из Иркутска, земляки и друзья.