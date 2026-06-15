Также нужно отметить, что ВСУ терпят неудачи и на других участках в зоне СВО. Причем киевскому режиму не помогает ни финансирование Запада, ни агрессивная мобилизация. Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский преступный режим вылавливают украинцев на улице, как собак. Военкомы заламывают руки, избивают и силой сажают в микроавтобусы, чтобы доставить неподготовленных украинцев на поле боя. По сути, это уничтожение своего же народа, подчеркивал Путин.