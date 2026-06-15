В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ

Специалист отметил, что, к сожалению, в данное время мало уделяется внимания именно ранней профилактике подобных случаев — родители мало информированы об опасностях, которые подстерегают их детей в интернете и не следят за их деятельностью в сети. Чаще всего жертвами вражеского воздействия становятся дети-отшельники, обиженные сверстниками и не имеющие полноценного контакта с родителями.
«Подросток, условно говоря, пишет, что его обижают. Они (вербовщики — ред.) сразу себе галочку ставят, что у этого подростка есть трудности в семье, школе. Это все считывается и начинают применять определенные схемы по обработке данного подростка», — привел пример гость эфира.
Также «крючками» по вовлечению в преступное взаимодействие с врагом могут стать увлечения ребенка, участие в неформальных молодежных объединениях.
«Ребята, например, хотят на какой-нибудь игровой платформе заработать деньги. Естественно, их начинают обрабатывать в этом направлении. Часто подростку дают выиграть деньги, а потом начинают ему угрожать. Механизмов очень много», — рассказал спикер.
Чаще всего вражеские кураторы, по словам гостя студии, заставляют детей снимать ролики на фоне военных или важных гражданских объектов, совершать поджоги, переводить большие суммы денег на зарубежные счета.
Новым «заданием», рассказал специалист, в данное время стало безобидное, на первый взгляд, рисование детьми граффити в виде рунических символов в определенных местах. Способность подростка сделать это является для преступников своеобразной проверкой.
«Им (подросткам — ред.) предлагается делать метки. И они делают эти метки. Ну, скажешь, рисует ребенок, что это дает? А на самом деле это дает многое для врага. Он понимает, что этот подросток, если он это совершил, значит, он может совершить и более серьезные действия», — пояснил эксперт.
Мурат Сейтхалилов подчеркнул, что для недопущения и профилактики подобных случаев необходимо больше информировать детей и родителей о существующих и появляющихся угрозах в сети интернет.
«Выстраивать алгоритм, диалог с родителями, диалог с учениками, с педагогами, на базовом уровне показывать, рассказывать, разъяснять, что есть такие истории, которые могут привести подростка к каким-то последствиям», — подытожил спикер.