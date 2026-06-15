В зоне риска: каких детей и подростков чаще вовлекают в преступления ВСУ

«Им (подросткам — ред.) предлагается делать метки. И они делают эти метки. Ну, скажешь, рисует ребенок, что это дает? А на самом деле это дает многое для врага. Он понимает, что этот подросток, если он это совершил, значит, он может совершить и более серьезные действия», — пояснил эксперт.