ВСУ в Харьковской области расстреляли колонну гражданских с флагами Украины

«Они когда шли, впереди был блокпост украинский. Они с флагами шли, на машинах ехали аккуратно. Не дошли до блокпоста — и их с пулеметов расстреляли», — рассказал мирный житель журналистам, но попросил не называть его имя из соображения безопасности.