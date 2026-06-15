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ТАСС: В боях в Константиновке участвуют подразделения ВСУ «Лють» и «Корд»

Боец Русич также рассказал о боях с несколькими бригадами ВСУ в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

В боевых действиях в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) принимают участие украинские подразделения «Лють» и «Корд». Об этом ТАСС рассказал командир 1194-го мотострелкового полка с позывным Русич. Боец назвал подразделения противника «чем-то вроде спецназа».

Также на этом направлении полк Русича противостоял нескольким бригадам Вооруженных сил Украины.

Город Константиновка находится в северной части ДНР. Он расположен на реке Кривой Торец и является важным промышленным центром и крупным железнодорожным узлом. Расстояние от города до столицы республики Донецка составляет 55 километров по автодорогам.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что взятие Константиновки позволит российским войскам усилить движение на Славянско-Краматорском направлении. По его словам, от боевых действий в районе Константиновки зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации.

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