Над Крымом сбили беспилотники

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.
Три человека погибли и еще трое пострадали в Туле при ударе украинских БПЛА по жилым кварталам, сообщал ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
В Херсонской области после массированных ударов повреждены мост, ведущий в Крым, возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыто. Также атакован мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.