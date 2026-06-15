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Над Крымом сбили беспилотники

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым и другие регионы. В течение ночи уничтожено 123 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

Три человека погибли и еще трое пострадали в Туле при ударе украинских БПЛА по жилым кварталам, сообщал ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

В Херсонской области после массированных ударов повреждены мост, ведущий в Крым, возле Чонгара. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» полностью перекрыто. Также атакован мост, соединяющий Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыли.

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