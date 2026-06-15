Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА ночью 15 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Над регионами России за ночь перехвачены и уничтожены 123 беспилотника самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями.
БПЛА уничтожены над Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.
Напомним, беспилотную опасность отменили на Кубани спустя 14 часов.
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