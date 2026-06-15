Российские войска нашли способ просачиваться сквозь оборону ВСУ: в Forbes раскрыли подробности

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская армия продвигается по всем направлениям в зоне специальной военной операции, а противник не в состоянии сдержать натиск. Глава государства сообщил, что ситуация на поле боя складывается в пользу РФ.