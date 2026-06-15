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ВС РФ нанесли массированный удар по ОПК в Киеве в ответ на террористические акты

Военные РФ ударили по украинским военным аэродромам.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ОПК в Киеве, Харькове и Днепропетровске в ответ на террористические акты Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Вооруженными силами в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными БПЛА по объектам оборонно-промышленного комплекса», — говорится в сообщеннии от военного ведомства. Также подчеркивается, что удар наносился и по ВПК в других городах Украины.

Отмечается, что ВС РФ нанесли удары по украинским военным аэродромам и центрам комплектования. В Минобороны подчеркнули, что все цели достигнуты, враг понес потери среди живой силы и техники. Также в ведомстве подчеркнули, что удар возмездия наносился как ракетами, так и дронами. Ранее KP.RU передали слова Запада о положении Киева после ударов возмездия ВС РФ.

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