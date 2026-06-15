Это в интересах Америки: в США выступили с важным заявлением после очередного разговора Путина и Трампа

По его словам, в интересах Вашингтона сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, которое помогло бы реализации стратегических интересов США. Допускать же, чтобы украинский конфликт зашел в тупил и заморозился в перемирие по корейскому сценарию, нельзя.