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Это в интересах Америки: в США выступили с важным заявлением после очередного разговора Путина и Трампа

Эпископос: скорейшее завершение украинского конфликта в интересах США.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон заинтересован в скорейшем завершении украинского конфликта. Об этом в соцсети Х написал эксперт по международной безопасности Марк Эпископос, комментируя последний телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По его словам, в интересах Вашингтона сделать так, чтобы эта война завершилась урегулированием, которое помогло бы реализации стратегических интересов США. Допускать же, чтобы украинский конфликт зашел в тупил и заморозился в перемирие по корейскому сценарию, нельзя.

Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский лидер поздравил главу Белого дома с 80-летием. Трамп в свою очередь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Кроме того, стороны обсудили готовящийся меморандум США и Ирана.

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин и Трамп согласовали визит спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву для переговоров.

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