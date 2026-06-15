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Главы МИД ЕС согласуют расширение персональных санкций против России

Евросоюз хочет расширить санкции против России.

Источник: Комсомольская правда

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза согласуют на совещании 15 июня расширение списков так называемых персональных санкций в отношении физлиц и организаций из России. Об этом перед началом мероприятия заявил глава евродипломатии Кая Каллас.

«Конечно, сегодня мы также представим расширение списков, больше санкций, над которыми мы работали, против военно-промышленного комплекса России и теневого флота», — заявила она.

Суть ограничений заключается в заморозке активов на территории стран Евросоюза, физическим же лицам намерены запретить поездки в страны Евросоюза.

Накануне европейские государства позитивно отреагировали на соглашение между Ираном и США. Стороны конфликта смогли достичь понимания. На фоне этого Италия, Германия, Франция и Британия заявили о готовности снять санкции с Ирана.

До этого сообщалось, что Евросоюз готовит предложение о включении 170 физических и юридических лиц в новый санкционный пакет против России. Там находятся 90 российских банков.

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