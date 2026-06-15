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Войска России поразили завод «Радар» и цех БПЛА в Киеве

В ходе атаки ВС РФ на Киев поражены два стратегических объекта, использовавшиеся ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска поразили два стратегических объекта, связанных с оборонным производством Украины. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Под удар попал киевский завод «Радар». По данным военного ведомства, предприятие было уничтожено в результате массированных ударов. Завод является одним из значимых объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

Помимо этого, был ликвидирован цех производства беспилотных летательных аппаратов. Он располагался на территории киностудии имени А. П. Довженко.

Ранее сообщалось, что российская армия продолжает успешно продвигаться в Константиновке.

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