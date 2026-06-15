При массированном ударе ВС России поражены не менее 16 объектов ОПК Украины

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что ночью ВС РФ в ответ на террористические акты киевского режима нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск.
В списке пораженных ВС РФ объектов значатся 12 предприятий и заводов украинского ОПК, производящих комплектующие для ударных БПЛА и крылатых ракет, а также производящих их сборку и хранение. Кроме того, удары были нанесены по четырем военным аэродромам (Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка), а также по территориальным центрам комплектования в Киеве, их число не называется.