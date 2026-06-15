Эвакуация ключевых предприятий и их сотрудников из Краматорска свидетельствует о слабости военных возможностей Киева. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По словам дипломата, решение украинских властей о массовой эвакуации указывает на то, что Киев продолжает применять тактику «выжженной земли». Мирошник выразил мнение, что перед отступлением украинские силы постараются максимально разрушить инфраструктуру города.
«Они сделают то, что было до этого сделано в Артемовске, Красноармейске, Димитрове, когда эта территория полностью обезлюдила, полностью сожжена, уничтожена. И это начинало делаться за месяцы до того, как украинские войска вынуждены были покинуть эту территорию», — отметил представитель МИД РФ.
Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что украинские власти активно готовятся к возможной потере контроля над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском, что в перспективе повлечет за собой утрату всей Славянско-Краматорской агломерации.