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Мирошник: эвакуация из Краматорска указывает на военную слабость Киева

Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что эвакуация предприятий из Краматорска свидетельствует о слабости украинских военных. Дипломат отметил, что Киев применяет тактику «выжженной земли» и готовится к отступлению, уничтожая инфраструктуру города.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эвакуация ключевых предприятий и их сотрудников из Краматорска свидетельствует о слабости военных возможностей Киева. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, решение украинских властей о массовой эвакуации указывает на то, что Киев продолжает применять тактику «выжженной земли». Мирошник выразил мнение, что перед отступлением украинские силы постараются максимально разрушить инфраструктуру города.

«Они сделают то, что было до этого сделано в Артемовске, Красноармейске, Димитрове, когда эта территория полностью обезлюдила, полностью сожжена, уничтожена. И это начинало делаться за месяцы до того, как украинские войска вынуждены были покинуть эту территорию», — отметил представитель МИД РФ.

Ранее в Министерстве обороны России заявляли, что украинские власти активно готовятся к возможной потере контроля над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском, что в перспективе повлечет за собой утрату всей Славянско-Краматорской агломерации.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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