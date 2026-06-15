Мирошник: эвакуация из Краматорска указывает на военную слабость Киева

«Они сделают то, что было до этого сделано в Артемовске, Красноармейске, Димитрове, когда эта территория полностью обезлюдила, полностью сожжена, уничтожена. И это начинало делаться за месяцы до того, как украинские войска вынуждены были покинуть эту территорию», — отметил представитель МИД РФ.