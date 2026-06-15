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Движение через АПП «Джанкой» возобновлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» возобновлено, на данный момент оно осуществляется в реверсивном режиме. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник в Херсонской области произошла новая массированная атака ВСУ на мосты, в том числе ведущий в Крым. Движение по ним было временно перекрыто. Первым открыли проезд по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.

«Реверсивное движение через АПП “Джанкой” возобновлено. Проезд организован по понтонной переправе для легковых автомобилей. Прошу водителей быть внимательными и выполнять указания сотрудников на месте», — сообщил он.

ВСУ наносят целенаправленные удары по мостам в регионе вторую неделю. В первый раз Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП «Джанкой» было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили.

В ночь на 11 июня киевский режим атаковал мосты в Херсонской области. Под ударом были мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки.

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