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Лесной пожар разгорелся в Самарской области из-за падения обломков БПЛА

В Самарской области потушили пожар в Рачейском лесничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что огонь разгорелся 12 июня в Рачейском лесничестве, возле села Рамено. Напомним, что в этот день Самарскую область атаковали вражеские беспилотники.

«Возгорание удалось вовремя локализовать и потушить на площади 0,15 гектаров», — прокомментировала пресс-служба минприроды Самарской области.

Пожар тушили 11 человек. Для этого задействовали шесть единиц техники, в том числе лесопожарный трактор и автоцистерну. На месте ЧП работали полицейские.

С начала сезона в Самарской области произошло 12 лесных пожаров, в том числе восемь на землях лесного фонда, и по два пожара — в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях.

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