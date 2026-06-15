ВСУ за сутки потеряли более 330 боевиков в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных, сообщило Минобороны РФ.