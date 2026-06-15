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ВСУ за сутки потеряли более 330 боевиков в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 330 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Великомихайловка, Подгавриловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Васиновка, Новоселовка и Листовка Запорожской области.

«ВСУ потеряли свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — добавили в ведомстве.