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ПВО сбила две крылатые ракеты «Фламинго» и 453 беспилотника ВСУ за сутки

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 453 беспилотника и две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго» ВСУ, говорится в сообщении.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две крылатые ракеты наземного базирования “Фламинго” и 453 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

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