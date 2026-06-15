Омбудсмен Челябинской области помогла спасти брата погибшего бойца СВО

К уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко обратились супруги из села Кизильского. Их двое сыновей — 21 и 25 лет — заключили контракты и отправились в зону специальной военной операции. Младший сын недавно погиб, и родители попросили сохранить для них жизнь старшего сына.