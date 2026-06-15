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Омбудсмен Челябинской области помогла спасти брата погибшего бойца СВО

Мужчину эвакуировали из зоны боевых действий при содействии военной прокуратуры.

Источник: 1obl.ru

К уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко обратились супруги из села Кизильского. Их двое сыновей — 21 и 25 лет — заключили контракты и отправились в зону специальной военной операции. Младший сын недавно погиб, и родители попросили сохранить для них жизнь старшего сына.

Юлия Сударенко незамедлительно связалась с военной прокуратурой. Ведомство оперативно отреагировало на ситуацию: молодого человека эвакуировали из зоны боевых действий и перевели в расположение войсковой части, где он продолжит службу без угрозы для жизни.

«Выражаю искреннюю признательность коллегам за отзывчивость и неравнодушие, за то, что помогли сохранить самое дорогое для семьи, потерявшей и так слишком многое», — замечает Юлия Сударенко.