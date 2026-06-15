Омбудсмен Челябинской области помогла спасти брата погибшего бойца СВО

К уполномоченному по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко обратились супруги из села Кизильского. Их двое сыновей — 21 и 25 лет — заключили контракты и отправились в зону специальной военной операции. Младший сын недавно погиб, и родители попросили сохранить для них жизнь старшего сына.
Юлия Сударенко незамедлительно связалась с военной прокуратурой. Ведомство оперативно отреагировало на ситуацию: молодого человека эвакуировали из зоны боевых действий и перевели в расположение войсковой части, где он продолжит службу без угрозы для жизни.
«Выражаю искреннюю признательность коллегам за отзывчивость и неравнодушие, за то, что помогли сохранить самое дорогое для семьи, потерявшей и так слишком многое», — замечает Юлия Сударенко.