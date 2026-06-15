Главное из брифинга Минобороны 15 июня 2026 года: последние новости на сегодня

«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому её переходу под контроль Вооруженных Сил РФ», — уточняют в Минобороны РФ.