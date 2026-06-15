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Главное из брифинга Минобороны 15 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 15 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС России освободили поселок в ДНР

Бойцы «Южной» группировки установили контроль над населенным пунктом Артема ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции РЭБ.

«Запад» перешел на новые позиции

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб ДНР, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шийковка Харьковской области.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 боевиков, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.

В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продвигаются в западном направлении.

Бойцы 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, заняли семь опорных пунктов и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода.

За сутки в Красном Лимане освобождено 35 зданий, уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.

Всего потери противника в зоне действия «Запад» составили: более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

В городе Константиновка ДНР в юго-западной части штурмовые группы «Юга» ведут наступление и продолжают уничтожение ВСУ, за сутки в населенном пункте освобождено более 100 зданий. Противник потерял свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.

Потери ВСУ в зоне действия «Юга» за сутки составили: порядка 140 человек, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.

Киев форсирует эвакуацию из Дружковки и Славянска

В условиях быстрого продвижения подразделений «Южной» группировки войск к Константиновке, Киев форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска ДНР.

В городе Дружковка готовят к эвакуации Дружковский машиностроительный завод, задействованный в ремонте бронетехники ВСУ, а также Дружковский метизный завод и завод «Ремсчетмаш», производящий электротехническое оборудование.

В Славянске к эвакуации готовят:

  • Славянский машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ;
  • Славянский завод тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»);
  • Славянский завод строительных машин («Бетонмаш»);
  • Славянский завод «Зевс-керамика», использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ;
  • Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка БПЛА.

«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому её переходу под контроль Вооруженных Сил РФ», — уточняют в Минобороны РФ.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 290 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: порядка 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

«Восток» продвигается в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Подгавриловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Василовка, Новоселовка и Листовка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены свыше 50 военнослужащих, шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по местам хранения и сборки БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили: