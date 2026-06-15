ВС России освободили поселок в ДНР
Бойцы «Южной» группировки установили контроль над населенным пунктом Артема ДНР.
«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и две станции РЭБ.
«Запад» перешел на новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сидорово, Татьяновка, Пришиб ДНР, Подлиман, Новосергеевка, Нижняя Журавка и Шийковка Харьковской области.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 220 боевиков, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ.
В городе Красный Лиман ДНР штурмовики 25-й армии продвигаются в западном направлении.
Бойцы 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, заняли семь опорных пунктов и приступили к зачистке территории в районе комбикормового завода.
За сутки в Красном Лимане освобождено 35 зданий, уничтожено до 30 боевиков, два пикапа и пять наземных роботизированных комплексов.
Всего потери противника в зоне действия «Запад» составили: более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
В городе Константиновка ДНР в юго-западной части штурмовые группы «Юга» ведут наступление и продолжают уничтожение ВСУ, за сутки в населенном пункте освобождено более 100 зданий. Противник потерял свыше 100 человек, три бронеавтомобиля и 18 пикапов.
Потери ВСУ в зоне действия «Юга» за сутки составили: порядка 140 человек, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два орудия полевой артиллерии.
Киев форсирует эвакуацию из Дружковки и Славянска
В условиях быстрого продвижения подразделений «Южной» группировки войск к Константиновке, Киев форсирует эвакуацию наиболее важных предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска ДНР.
В городе Дружковка готовят к эвакуации Дружковский машиностроительный завод, задействованный в ремонте бронетехники ВСУ, а также Дружковский метизный завод и завод «Ремсчетмаш», производящий электротехническое оборудование.
В Славянске к эвакуации готовят:
- Славянский машиностроительный завод, на котором осуществлялся ремонт военной техники ВСУ;
- Славянский завод тяжелого машиностроения («Славтяжмаш»);
- Славянский завод строительных машин («Бетонмаш»);
- Славянский завод «Зевс-керамика», использовавшийся для ремонта вооружения и военной техники ВСУ;
- Государственный НИИ высоких напряжений, в котором осуществлялась сборка БПЛА.
«Масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск свидетельствует о подготовке киевского режима к утрате всей Славянско-Краматорской агломерации и скорому её переходу под контроль Вооруженных Сил РФ», — уточняют в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 290 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали шесть бригад и штурмовой полк ВСУ в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: порядка 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.
«Восток» продвигается в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Великомихайловка, Подгавриловка, Диброва, Ивановка Днепропетровской области, Василовка, Новоселовка и Листовка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены свыше 50 военнослужащих, шесть автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- 10 управляемых авиабомб;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- две крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго»;
- 453 БПЛА самолетного типа.