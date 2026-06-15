Военкор рассказал о продвижении ВС РФ в Константиновке

Российские подразделения продвигаются в Константиновке сразу с нескольких направлений, отрезав пути к отступлению разрозненным группам противника в центре города. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил военный корреспондент Владимир Разин.
По словам военкора, наступление на Константиновку развивается с восточного, западного и южного флангов. В центральной части города штурмовые группы, двигавшиеся с запада и востока, успешно соединились. Тем самым они блокировали очаги сопротивления ВСУ в центре и в промзоне, где в настоящее время продолжается зачистка. Сейчас основное давление перенесено на северную часть населенного пункта для окончательного вытеснения сил противника.
Разин выразил уверенность, что украинские формирования не смогут долго удерживать позиции в этих кварталах.
«Эта часть города по большей части в частной застройке, многоэтажных домов нет, соответственно, противнику долго и укрываться там не придется. Почему? Потому что также работает очень серьезно как артиллерия, так и авиация», — пояснил журналист.
Военкор также подчеркнул, что активные действия российских войск не ограничиваются северными окраинами Константиновки — тактические успехи фиксируются и к западу от этого населенного пункта.