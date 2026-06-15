Военкор рассказал о продвижении ВС РФ в Константиновке

По словам военкора, наступление на Константиновку развивается с восточного, западного и южного флангов. В центральной части города штурмовые группы, двигавшиеся с запада и востока, успешно соединились. Тем самым они блокировали очаги сопротивления ВСУ в центре и в промзоне, где в настоящее время продолжается зачистка. Сейчас основное давление перенесено на северную часть населенного пункта для окончательного вытеснения сил противника.