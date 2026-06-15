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Эксперт оценил риск ввода войск НАТО на Украину в 2026 году

Страны НАТО могут ввести свои войска на территорию Украины, чтобы не дать ВСУ потерпеть полный крах. Такой сценарий в беседе с NEWS.ru обрисовал военный эксперт Андрей Марочко. Поводом для комментария стало заявление Владимира Зеленского, который призвал активнее привлекать иностранных бойцов в украинскую армию. Как считает Марочко, западные государства намерены любой ценой затянуть вооруженный конфликт.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Европейские государства, по мнению эксперта, заинтересованы в затягивании конфликта между Россией и Украиной. Как утверждает аналитик, страны ЕС уже не скрывают, что готовятся к прямому военному столкновению с Москвой.

Специалист прогнозирует, что уже в текущем году западные политики могут принять судьбоносные решения — речь идет об отправке на территорию Украины контингента Североатлантического альянса.

«Если не появятся солдаты НАТО, то украинская армия может потерпеть поражение. А этого они допустить не могут. Более того, сейчас идет процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Когда будут подписаны мирные соглашения, я думаю, США более активно станут вовлекаться в то, что происходит на территории бывшего СССР», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Литва провела масштабные полевые маневры прямо у границы с Россией. Учения развернулись в непосредственной близости от Калининградской области. Военнослужащие отрабатывали сценарии в условиях, максимально приближенных к реальному бою. Основной задачей тренировок стала подготовка личного состава к действиям в критической обстановке.

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