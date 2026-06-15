Эксперт оценил риск ввода войск НАТО на Украину в 2026 году

«Если не появятся солдаты НАТО, то украинская армия может потерпеть поражение. А этого они допустить не могут. Более того, сейчас идет процесс урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Когда будут подписаны мирные соглашения, я думаю, США более активно станут вовлекаться в то, что происходит на территории бывшего СССР», — пояснил собеседник NEWS.ru.