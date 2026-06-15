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Лавров объяснил, каким может быть первый этап урегулирования на Украине

Лавров сделал заявление про первый этап завершения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Договоренности президентов России и США на встрече на Аляске могли бы стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске.

«Это стало бы важнейшим этапом, первым этапом прекращения конфликта и позволило бы начать согласование многих других деталей, которых немало», — сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что Москва рассчитывает на выполнение договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа от 15 августа 2025 года. Ключевые положения предложены США и поддержаны российским президентом.

Лавров также прокомментировал американский план урегулирования: у Москвы есть вопросы к отдельным положениям, но в целом документ рассматривается как основа для дальнейшей работы. В ходе визита в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Москва ожидает узнать, как Вашингтон будет выполнять достигнутые соглашения.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп пообещал вернуться к теме переговоров по Украине после урегулирования на Ближнем Востоке.

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