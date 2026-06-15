Лавров объяснил, каким может быть первый этап урегулирования на Украине

Лавров также прокомментировал американский план урегулирования: у Москвы есть вопросы к отдельным положениям, но в целом документ рассматривается как основа для дальнейшей работы. В ходе визита в Россию спецпосланника США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера Москва ожидает узнать, как Вашингтон будет выполнять достигнутые соглашения.