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Кадыров сообщил о ликвидации штурмовой группы ВСУ и системы Starlink в зоне СВО

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» при поддержке спецназа уничтожили расчет операторов вражеских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в зоне специальной военной операции штурмовой группы Вооруженных сил Украины, расчета операторов вражеских беспилотников и системы спутниковой связи Starlink. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кроме того, было обнаружено и нейтрализовано укрепление нацистов в районе частных домовладений. Глава Чеченской Республики подчеркнул, что действия российских бойцов были слаженными.

Боевую операцию провели военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» Министерства обороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни, а также во взаимодействии с 26-м отдельным отрядом спецназа, 82-м мотострелковым полком и 15-й отдельной ротой спецназа.

Кадыров особо отметил работу операторов аэроразведки и расчетов ударных беспилотников, которые точными сбросами и ударами FPV-дронов уничтожали цели и пресекли попытку врага реализовать свои планы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о поражении мест хранения и сборки дальних беспилотников Вооруженных сил Украины, а также пунктов временной дислокации украинских подразделений в 146 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и ракетными войсками.

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